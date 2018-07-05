Король Таиланда потребовал скорейшей эвакуации школьников из пещеры Кхао Луанг

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьники из футбольной команды и их тренер, которых нашли спасатели в затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде, должны быть эвакуированы из природной ловушки как можно скорее. Об этом заявил король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х), сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bangkok Post.

Король Таиланда также подчеркнул, что данное происшествие должно быть досконально изучено для будущих спасательных операций в подобных случаях.

Между тем до сих пор не принято решение, когда начнется процесс эвакуации. Поднять детей и тренера на поверхность мешает то, что все выходы из пещеры затоплены. При этом все попавшие в природную ловушку 13 человек получают питание и медикаменты.

Специалисты склоняются к тому, чтобы эвакуировать потерпевших с использованием аквалангов. Однако существует опасность, что дети не справятся с задачей, так как ранее они никогда не погружались с аквалангом, а некоторые и вовсе не умеют плавать.

Эксперты уже провели первые занятия по плаванию и погружению с аквалангом со школьниками и их тренером. В течение дня школьники находились с водолазами, врачами, консультантами, а также ВМС Таиланда. В это время специалисты оценивали риски и просчитывали план по их безопасному возвращению на поверхность. По предварительным оценкам правительства, операция будет непростой и должна быть поделена на несколько этапов. Выбираться ребята будут по очереди, а не все сразу. Специалисты отметили, что подготовленным водолазам требуется три часа для преодоления 4 км, чтобы добраться до местонахождения детей. В течение дня в Кхао Луанг отправится группа из 30 аквалангистов в гидрокостюмах в сопровождении военных и иностранного эксперта по пещерам. Власти опровергли предположения некоторых СМИ о том, что дети будут оставаться в ловушке четыре месяца, хотя направленные им запасы рассчитаны на этот срок.

Ранее спасатели также рассматривали вариант извлечения школьников и тренера, пробурив в поверхности пещеры отверстия. Специалисты уже наметили 13 отверстий, три из них пробурили, однако самое протяженное из них получилось глубиной 400 м, и до нужного места специалистам так и не удалось добраться.

Несмотря на проливные дожди, продолжается и откачка воды из пещеры, но она уходит очень медленно. Власти провинции Чианграй уже зарегистрировали для получения первоначальной компенсации 41 фермера, на чьи сельскохозяйственные угодья направляют потоки воды из пещеры. Согласно предварительным данным, всего пострадали владенья 101 фермера, а общая площадь затопленных участков составила 240 га. Кроме того, осушение подземелья привело к наводнению в низинных районах.

Как сообщалось, сотрудники национального парка 23 июня обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему футбольному тренеру, которые несколькими днями ранее пропали на прогулке. Спасатели нашли пропавших в пещере Кхао Луанг лишь 2 июля. Пещера Кхао Луанг простирается почти на 10 км и имеет несколько входов и выходов.-0-