21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок. Решение о праве аренды принято городским советом украинской столицы, сообщают информагентства.

Согласно решению, участок земли площадью 1,6 тыс. кв.м передается Елизавете II в аренду на 49 лет на улице Костельной, 13-а, в Шевченковском районе Киева. Это связано с приобретенным ранее правом собственности на имущество по этому адресу.-0-