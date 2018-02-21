21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок. Решение о праве аренды принято городским советом украинской столицы, сообщают информагентства.
Согласно решению, участок земли площадью 1,6 тыс. кв.м передается Елизавете II в аренду на 49 лет на улице Костельной, 13-а, в Шевченковском районе Киева. Это связано с приобретенным ранее правом собственности на имущество по этому адресу.-0-
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