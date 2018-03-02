Короткое замыкание стало причиной пожара в наркологическом центре в Баку

2 марта, Баку /БЕЛТА - Trend/. Причиной пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку стало короткое замыкание в электросети здания из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Азербайджана.

"Было установлено, что в центре, где произошел пожар, находилось более 200 человек из числа медперсонала и пациентов, в том числе в сгоревшем корпусе находились 55 человек. Большинство из них были эвакуированы. В настоящее время эвакуированным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Несмотря на осуществление всех необходимых мер, жизни 24 человек, которые находились на участке, где был более сильный огонь, спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Сегодня утром в Хатаинском районе Баку в корпусе Республиканского наркологического центра произошел сильный пожар, 24 человека погибли, трое размещены в Республиканском токсикологическом центре.-0-

В Баку при пожаре в наркоцентре погибли 24 человека Отмечается, что 34 человека удалось спасти, трое их них размещены в Республиканском токсикологическом центре.