Корпус колледжа в Керчи может стать мемориалом

21 октября, Керчь /БЕЛТА - ТАСС/. Власти Крыма не исключают, что корпус Керченского политехнического колледжа не будет восстановлен и станет мемориалом. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

"Сначала нужно говорить с педагогами и студентами - готовы ли они дальше проводить обучение в этом здании, все-таки моральная травма серьезная нанесена. В Беслане это место осталось нетронутым и стало мемориалом, нам надо сначала переговорить с коллективом, детьми, а потом уже делать какие-то выводы (в результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. - Прим. ТАСС)", - сказал он.

Также Игорь Михайличенко отметил, что после окончания работы следователей на место будут направлены сотрудники регионального минстроя для исследования здания. "После экспертизы будет понятна сумма, которая необходима для восстановления. Но изначально нужно говорить с людьми - готовы ли они продолжать там обучение", - подчеркнул он.

По информации ТАСС, около колледжа уже образовался стихийный мемориал, к которому жители Керчи начали приносить цветы, игрушки и свечи вскоре после трагедии. 20 октября на мемориале появились и фотографии тех, кто погиб в результате нападения, среди снимков фото и студентов, и преподавателей. Многие из студентов, которые проходят мимо мемориала в уцелевший корпус, где сейчас решается ряд организационных вопросов в связи со сложившейся ситуацией, оставляют около мемориала цветы.

Как сообщалось, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении. Жертвами трагедии стал 21 человек. Около 50 человек были госпитализированы. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", позднее было переквалифицировано на статью "Убийство".-0-