Кортеж польского президента столкнулся с девятилетним ребенком в Освенциме

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кортеж президента Польши столкнулся с девятилетним мальчиком на самокате в городе Освенцим, сообщает польская радиостанция Rmf.fm.

ДТП случилось недалеко от полицейского участка. Мальчик пересекал дорогу и ударился в третий автомобиль в кортеже. Ребенок не получил серьезных травм. Никто из кортежа не пострадал.-0-