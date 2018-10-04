Кортеж польского президента столкнулся с девятилетним ребенком в Освенциме

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кортеж президента Польши столкнулся с девятилетним мальчиком на самокате в городе Освенцим, сообщает польская радиостанция Rmf.fm.
ДТП случилось недалеко от полицейского участка. Мальчик пересекал дорогу и ударился в третий автомобиль в кортеже. Ребенок не получил серьезных травм. Никто из кортежа не пострадал.-0-
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