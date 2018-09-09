Кортеж президента Молдовы попал в аварию

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кортеж президента Молдовы Игоря Додона сегодня попал в аварию, глава государства чувствует себя хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась, сообщают РИА-Новости со ссылкой на советника президента Максима Лебединского.

"На трассе Кишинев-Калараш произошло ДТП с участием кортежа президента (детали об обстоятельствах ДТП будут сообщены позднее). Президент Игорь Додон чувствует себя хорошо, ему не понадобилась медицинская помощь", - написал на своей странице в Facebook Лебединский.

По словам советника президента, в автомобили кортежа врезалось транспортное средство, которое нарушило правила дорожного движения.-0-