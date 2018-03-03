Критическая ситуация с газом в Украине уже позади - Порошенко

3 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Критическая ситуация с газом в Украине уже позади. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, есть резкое увеличение поставок газа в Украину из стран ЕС - Польши, Словакии, Венгрии.

Минэнерго Украины ввело до 5-6 марта режим экономии газа. С этой целью министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик призвал временно отменить занятия в школьных, дошкольных и высших учебных заведениях.

В Киеве закрыли учебные заведения до 7 марта Отмечается, что с 3 по 7 марта включительно будут приостановлены занятия в школах, профессиональных лицеях и Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Ранее сообщалось, что "Газпром" начнет в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.-0-