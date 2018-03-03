Критическая ситуация с газом в Украине уже позади - Порошенко

3 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Критическая ситуация с газом в Украине уже позади. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.
По его словам, есть резкое увеличение поставок газа в Украину из стран ЕС - Польши, Словакии, Венгрии.
Минэнерго Украины ввело до 5-6 марта режим экономии газа. С этой целью министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик призвал временно отменить занятия в школьных, дошкольных и высших учебных заведениях.
Ранее сообщалось, что "Газпром" начнет в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.-0-
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