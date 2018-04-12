Кризис в Сирии может быть решен исключительно политическими методами - генсек ЛАГ

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кризис в Сирии может быть решен исключительно политическими методами. Об этом заявил сегодня генсекретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, открывая заседание глав МИД панарабской организации в Эр-Рияде, сообщает ТАСС.

Как отметил генсек ЛАГ, политическое решение является единственным возможным выходом из сложившей в Сирии ситуации. "Необходимо отказаться от представлений, что возможно военное решение кризиса, основываясь на привлечении иностранных сил", - сказал он.

Ахмед Абу аль-Гейт подтвердил, что Лига по-прежнему поддерживает территориальную целостность и независимость Сирии. При этом для урегулирования кризиса необходимо сохранить женевский формат переговоров, убежден он.

Ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски", выступили с утверждением о том, что 7 апреля в сирийском городе Дума было применено химоружие. Российский МИД назвал это заявление информационным вбросом, а Минобороны РФ заявило, что "Белые каски" известны фейковыми новостями. Обвинения в применении химоружия категорически отвергает правительство Сирии. Тем не менее 9 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском городе Дума.

Между тем, как сообщил ТАСС российский военно-дипломатический источник, первая группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), собирающих информацию о якобы имевшем место инциденте в сирийской Думе, прибыла в Бейрут. "В столицу (Ливана) Бейрут прибыла первая группа экспертов Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) Организации по запрещению химического оружия", - сказал он.

"Экспертная группа МУФС ОЗХО в сопровождении представителей офиса специального посланника генсека ООН по сирийскому урегулированию и Управления безопасности ООН направится в Дамаск. Там специалисты ОЗХО намерены провести комплекс конвенционных процедур по сбору сведений о якобы имевшем место инциденте 7 апреля в Думе", - добавил он.

Источник также не исключил возможность взятия проб грунта и других образцов в районе Думы для исследований в сертифицированных лабораториях ОЗХО.-0-