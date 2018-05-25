Кризис вокруг сделки с Ираном может вызвать передел мирового рынка нефти - глава "Роснефти"

25 мая, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Кризис вокруг ядерной сделки с Ираном и его развитие может привести к переделу мирового нефтяного рынка, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Такое мнение он высказал на "Энергетической панели" в ходе ПМЭФ-2018.

По словам Игоря Сечина, выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе ставит под санкционный риск около 5% мировой добычи и около 10% мировых доказанных запасов нефти.

Глава "Роснефти" подчеркнул, что благодаря ослаблению режима санкций в конце 2015 года - после заключения сделки по иранской ядерной программе - добыча жидких углеводородов в 2016-2017 годах в Иране выросла на треть (+31,5%), достигнув 4,7 млн барр./сут. Поскольку в настоящее время санкции введены в отношении нефтедобычи в Венесуэле, обладающей крупнейшими в мире запасами нефти, и в отношении российских нефтегазовых компаний, общий объем углеводородов, подвергшихся односторонним ограничениям по освоению запасов углеводородов, составляет около трети мировых запасов нефти. По словам Игоря Сечина, этот показатель является рекордным для мирового нефтяного рынка. В связи с этим руководитель "Роснефти" полагает, что вскоре стоит ожидать установления рекордных цен на нефть.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий, согласно которому Иран ограничивал ядерные разработки в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в отношении Тегерана Евросоюзом и США. При этом Дональд Трамп пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Кроме того, он заявил, что любая страна, которая помогает Ирану получить ядерное оружие, также может быть подвергнута сильным санкциям со стороны США.

Соглашение с Ираном по ядерной программе было достигнуто в 2015 году Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией.-0-