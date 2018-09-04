4 сентября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Крокодил в Уганде утащил под воду женщину с ребенком, сообщает издание The Daily Monitor.

Трагедия произошла на озере Альберт. Малышу было пять месяцев, тела мамы и младенца не нашли. У погибшей остались еще трое детей 2-10 лет.

Отмечается, что женщина пришла за водой. Другие местные жители успели убежать, увидев приближение рептилии. Очевидцы случившегося пытались спасти женщину, но их усилия не увенчались успехом.-0-