4 сентября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Крокодил в Уганде утащил под воду женщину с ребенком, сообщает издание The Daily Monitor.
Трагедия произошла на озере Альберт. Малышу было пять месяцев, тела мамы и младенца не нашли. У погибшей остались еще трое детей 2-10 лет.
Отмечается, что женщина пришла за водой. Другие местные жители успели убежать, увидев приближение рептилии. Очевидцы случившегося пытались спасти женщину, но их усилия не увенчались успехом.-0-
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