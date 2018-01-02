2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупная группа боевиков уничтожена на востоке Афганистана, сообщают информагентства со ссылкой на местные СМИ.
Во время проведенных афганскими вооруженными силами операций в восточной провинции Нангархар были уничтожены по меньшей мере 65 боевиков террористической группировки "Исламское государство", еще 18 получили ранения. В ходе операций погиб один мирный житель, еще 13 пострадали.
По словам представителя губернатора провинции, удары наносились наземными и воздушными силами.-0-
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