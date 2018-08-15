Крупнейшая международная филателистическая выставка открылась в Праге

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная филателистическая выставка World Stamp Exhibition PRAGUE 2018 стартовала в чешской Праге, сообщает ТАСС.

Выставка, которая проводится в чешской столице раз в десять лет, 15-18 августа собрала участников из 67 стран. В экспозиции наиболее полно представлены марки Чехословакии (1918-1992 годов) и Чешской Республики (с 1993 года по настоящее время).

Самыми ценными экспонатами являются марки "Голубой Маврикий" и "Розовый Маврикий". Два экземпляра "Розового Маврикия" украшают так называемый Бомбейский конверт, отправленный в 1850 году с острова Маврикий, который в те времена был британской колонией в Индийском океане. Общая стоимость представленных на выставке раритетов, по словам экспертов, составляет более $5 млн.

Выставка будет проходить на нескольких площадках: в отеле Clarion Congress Hotel Prague, в Почтовом музее, гостинице Olympic и картинной галерее знаменитого чешского живописца Альфонса Мухи.

World Stamp Exhibition PRAGUE 2018 приурочена к целому ряду юбилейных дат: 100-летию образования Чехословакии, 100-летию выпуска первой чехословацкой марки, 100-летию основания Почтового музея в Праге, 100-летию со дня окончания Первой мировой войны и 25-й годовщине создания независимой Чешской Республики. К исторической выставке "Чешская почта" выпустила специальную серию марок.-0-