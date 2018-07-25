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СМИ Беларуси

Крупнейшая забастовка сотрудников RyanAir проходит 25-26 июля

В мире 25.07.2018 | 12:28
Фото из архива
Фото из архива

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забастовка бортпроводников и пилотов лоукост-авиакомпании RyanAir проходит 25 и 26 июля в Бельгии, Испании, Португалии, Италии. Об этом сообщают информагентства.

Ожидается, что в эти дни в целом по Европе будут отменены от 50% до 70% рейсов авиакомпании, что затронет десятки тысяч авиапассажиров.

Как пишут СМИ, эта забастовка станет крупнейшей в истории RyanAir. Причем происходит она в пик сезона отпусков. Руководство пошло на ряд уступок профсоюзам. Однако сотрудники считают их недостаточными, они требуют улучшения условий труда. Авиакомпания не исключает принятия кардинальных мер, если забастовки продолжатся. Руководство авиаперевозчика отметило, что им придется пересмотреть график полетов, что может привести к сокращению количества флота и потере рабочих мест.

Газета Soir цитирует заявление руководства RyanAir, в котором говорится, что "компания предприняла все меры, чтобы избежать забастовки, считает ее неоправданной, а потому отказывается от выплат компенсаций пассажирам отмененных рейсов, считая эту ситуацию форс-мажором".

Между тем, как пишет ТАСС со ссылкой на ирландскую газету "Айриш индепендент", ошибки в кадровом делопроизводстве RyanAir привели к сбою всей бизнес-модели ведущего европейского лоукостера. Газета утверждает, что бурный рост компании и увеличение парка самолетов (сейчас их 240) не был своевременно обеспечен привлечением дополнительного персонала - прежде всего командиров летных экипажей и их заместителей. Бизнес-план компании предполагает набор пятисот пилотов ежегодно в период до 2024 года. Однако, по официальным сообщениям, лишь с января 2018 года лоукостер покинули 700 бортовых сотрудников. "Наши возможности по подготовке кадров на пределе. Тренажеры заняты по 20 часов в сутки, отдел подготовки работает в условиях хронического недофинансирования и нехватки персонала", - цитирует издание анонимный источник в RyanAir. Компания старается решить проблему за счет переноса части отпуска пилотов на следующий год, но это лишь отодвигает сроки очередного кризиса и массовые отмены рейсов.

Лоукостер переживает сейчас не лучшие времена. Как сообщает Euronews, Ryanair ранее предупредила о возможности дальнейшего ухудшения финансовых показателей из-за забастовок. За последние три месяца прибыль авиаперевозчика снизилась на 20% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. 23 июля на торгах в Лондоне курс акций RyanAir упал более чем на 4%.-0-

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Теги
авиация, Бельгия, забастовка, Испания, Португалия
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