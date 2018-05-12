Крупнейшие военные учения пройдут в Канаде

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде 13-24 мая пройдут крупнейшие военные учения "Кленовая решительность" (Exercise Maple Resolve), сообщают информагентства.

В крупнейших ежегодных маневрах Вооруженных сил Канады примут участие около 6 тыс. военнослужащих, кроме этого, около 1,5 тыс. военнослужащих из США, Великобритании, Австралии и Франции. Учения пройдут в районе военной базы Уэйнрайт (провинция Альберта).

В 2017 году в таких маневрах приняли участие около 5 тыс. солдат и офицеров армий Канады, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Тогда Соединенные Штаты были представлены, в частности, военнослужащими Национальной гвардии, Корпуса морской пехоты и резерва США, а Канада задействовала в них механизированные бригады и авиационные соединения.-0-