Крупнейший в истории Чехии военный парад прошел в Праге

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Праге 28 октября прошел крупнейший в истории Чехии военный парад, сообщает Euronews.

Парад состоялся в честь 100-летия со дня основания Чехословакии. Как информирует русская служба "Радио Прага", в параде приняли участие более 2 тыс. военнослужащих и сотни единиц техники. Колонны парада проследовали по Европейскому проспекту чешской столицы. Помимо военных в параде участвовали пожарные, полицейские, сотрудники таможенного ведомства и спасатели.

Парад открыл президент Чехии Милош Земан. В числе 1500 гостей на трибуне присутствовал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини и министр обороны США Джеймс Мэттис.

Международный аэропорт Праги, который находится около места проведения парада, возобновил работу лишь после завершения мероприятия.

По случаю круглой даты в Праге также прошли народные гулянья. В недавно отреставрированном Национальном музее открылась выставка, посвященная периоду совместной истории чехов и словаков. Пражские театры поставили специально к этому дню спектакли, связанные с историей Чехословакии, на площадях города были организованы концерты.

Чехословакия получила независимость после поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне, а в 1993-м году распалась на Чехию и Словакию.-0-