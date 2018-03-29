Крупнейший в мире лайнер "Симфония морей" представлен в Малаге

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В порту Малага (Испания) представлен самый большой в мире круизный лайнер "Симфония морей" (Symphony of the Seas), принадлежащий компании Royal Caribbean, сообщает ТАСС.

Лайнер обладает рекордными по величине параметрами: его длина - 362 м, а высота равняется 72,5 м. Вместимость судна составляет 8 тыс. человек. На реализацию этого масштабного проекта стоимостью $1,3 млрд ушло три года.

Балконы кают круизного лайнера "Симфония морей". Фото EPA-EFE

На лайнере размещается 18 палуб, 2775 кают различного класса, 20 кафе и ресторанов. Пассажирам будут доступны самые разнообразные развлечения, в том числе аквапарк, бионический бар с роботами-официантами, кинотеатр, казино, мини-гольф и многое другое.

Лайнер отправится в первый недельный круиз 7 апреля. До октября судно будет курсировать по различным маршрутам с заходами в порты Пальмы, Прованса, Флоренции, Пизы, Рима и Неаполя, после чего вернется в Испанию.-0-