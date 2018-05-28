Крупное ДТП в США: 13 человек пострадали

В американском штате Луизиана произошло крупное ДТП с участием легковых и грузовых автомобилей, сообщает ТАСС. В результате произошедшего повреждения получили тринадцать человек.

Данный инцидент произошел в субботу, 26 мая, неподалеку от города Ковингтон, расположенном в штате Луизиана. По данным местных СМИ, участниками аварии стали два грузовых автомобиля и несколько легковушек. После аварии начался пожар, в результате которого некоторые автомобили полностью сгорели. В ДТП пострадали 13 человек.