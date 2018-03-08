Крупные учения НАТО пройдут осенью в Европе

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны НАТО проведут в Европе масштабные учения Trident Juncture ("Единый трезубец - 2018") с привлечением 45 тыс. военнослужащих. Об этом на слушаниях в палате представителей США заявил командующий Корпусом Морской пехоты США генерал Роберт Неллер, сообщают информагентства.

"Этой осенью, в октябре, будут большие учения НАТО, возможно, самые большие учения с участием амфибий со времен пика холодной войны", - сказал Роберт Неллер. Планируется привлечь десятки кораблей и самолетов. Маневры пройдут у побережья Норвегии.

Учения Trident Juncture - крупнейшие маневры НАТО, они проходят раз в три года. В 2015 году в учениях на территории Португалии, Испании и Италии принимали участие около 36 тыс. военнослужащих стран НАТО.-0-