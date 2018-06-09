Крупные учения НАТО прошли в странах Балтии

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупные международные учения НАТО Trojan Footprint 18 прошли в Эстонии, Латвии и Литве, сообщают информагентства.

В маневрах были задействованы 2 тыс. спецназовцев из 13 стран, в том числе Канады, Дании, Германии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Великобритании, США.

Как сообщил командующий силами спецопераций Эстонии полковник Рихо Юхтеги, учения позволили проверить уровень взаимодействия между отрядами специальных операций различных стран в состоянии как гибридной войны, так и в условиях реального вооруженного конфликта.-0-