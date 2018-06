Крупный пожар произошел на крыше гостиницы в Лондоне

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пожар произошел на крыше пятизвездочной гостиницы Mandarin Oriental в центре Лондона, сообщают информагентства.

Сообщение об инциденте поступило в пожарную службу в 15.55. После этого пожарные из всех соседних районов начали прибывать на место происшествия. В тушении огня задействовано уже 20 пожарных расчетов и около 120 пожарных.

Huge fire at the Mandarin Oriental in Knightsbridge. All roads closed. 100 firefighters on the scene pic.twitter.com/40LIlMQatt