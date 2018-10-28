Крупный пожар произошел на заводе на севере Китая

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пожар произошел 28 октября вечером на территории завода в промышленной зоне "Аньда" города Тяньцзинь (Северный Китай). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

К месту ЧП экстренно выехали пожарные машины и кареты скорой помощи. Причины и обстоятельства выясняются. Пламя от полыхающего завода видно на нескольких километров. На месте происшествия слышны мощные взрывы.

По предварительной информации, горит химический завод в районе Даган. Информация о жертвах пока не поступала.-0-