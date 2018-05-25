Крупный пожар возник на территории колонии в российском Татарстане

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории исправительной колонии в Альметьевске в Татарстане возник крупный пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального регионального центра МЧС.
Площадь возгорания составила 2,3 тыс. кв.м. Пострадавших нет. Горят здание хозяйственного назначения и столярный цех.
Выясняются обстоятельства и причины случившегося.-0-
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