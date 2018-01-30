Крупный рынок загорелся в Бишкеке

30 января, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Ошский рынок загорелся в Бишкеке, сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.
По предварительным данным, сегодня в 09.48 по местному времени поступила информация о возгорании торговой точки на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиева на мини-рынке "Сейтек", расположенном на территории Ошского рынка. На месте ЧП работают пять пожарных расчетов. Глава Министерства чрезвычайных ситуаций страны Кубатбек Боронов лично возглавляет ликвидацию пожара.
Причины возгорания пока неизвестны, подробности будут после экспертизы.
На месте также находится министр здравоохранения Кыргызстана Талантбек Батыралиев.-0-
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