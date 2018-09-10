Крупный склад нефтепродуктов загорелся на востоке Чехии

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный склад горюче-смазочных материалов загорелся сегодня на востоке Чехии, сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.

"Склад горюче-смазочных материалов расположен у села Лоуков. На место пожара прибыли спасатели, бригады пожарных и скорой помощи, - передает радио слова представителя пожарных Люции Яворжиковой. - Согласно предварительным данным, ранения получил один человек".

По ее словам, работы по тушению огня осложняет то, что на складской территории продолжают взрываться резервуары с горючим.

Склад горюче-смазочных материалов у села Лоуков - один из крупнейших в Чехии - был построен в 2011 году. На складе находятся четыре подземных нефтехранилища, где хранится 140 тыс. куб.м нефти и нефтепродуктов - часть государственного резерва страны.-0-