Крушение пассажирского самолета в Иране: погибли 66 человек

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На борту иранского самолета ATR 72-600, который разбился сегодня возле населенного пункта Семиром в провинции Исфахан, находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли, сообщают информагентства.
На данный момент известно, что самолет принадлежал авиакомпании Aseman Airlines. Через 50 минут после взлета воздушное судно пропало с экранов радаров. По некоторым данным, экипаж самолета незадолго до крушения попытался совершить экстренную посадку.
Причины авиакатастрофы пока не установлены.-0-
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