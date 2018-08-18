18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крым готовит нормативную базу для введения в 2019 году курортного сбора, сообщает информагентство "РИА-Новости" со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

"Готовится законодательное оформление курортного сбора. Есть дорожная карта. Там целый ряд моментов прописан. Идет наработка законодательных инициатив. Нужно принять подзаконные акты и изменения. С осени мы все это сделаем, введем целевой показатель, и со следующего года курортный сбор планируется на территории Крыма", - сказал Вадим Волченко.

Ранее начало эксперимента по введению курортного сбора в Крыму было отложено с 1 мая 2018 года до 1 мая 2019 года.-0-