Крымский мост через Керченский пролив официально открыт

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось торжественное открытие автомобильной части Крымского моста через Керченский пролив. Об этом сообщают информагентства.

В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин. Как сообщает ТАСС, Путин проехал за рулем КамАЗа по Крымскому мосту во главе колонны строительной техники.

В составе колонны было порядка 35 машин, среди которых самосвалы, автокраны, цементовозы, цистерны и другая техника, которая использовалась при строительстве моста.

Автомобильное движение по мосту начнется рано утром 16 мая. С этого момента по мосту смогут передвигаться легковые машины и пассажирские автобусы. В каждую сторону будут работать по две полосы движения. Разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Строительство железнодорожной части моста планируется завершить в 2019 году.

Мост соединяет Крым и Краснодарский край. Он будет самым протяженным в Европе (19 км), обойдя мост Васко да Гама в Лиссабоне (около 17,2 км).

Работы по возведению моста через Керченский пролив начались в феврале 2016 года. Конструкция держится на 595 опорах.-0-