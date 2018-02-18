Крыша автостоянки обрушилась в Подмосковье - видео

Крыша частной автомобильной парковки обрушилась в подмосковной Балашихе под тяжестью снега. Повреждения получили десятки машин.
Инцидент на улице Рождественской зафиксировали камеры наружного наблюдения. Под упавшей кровлей оказались десятки автомобилей, по одним данным 20, по другим - не менее 40.
Площадь обрушения составила не менее 450 кв. м. В результате происшествия чудом никто не пострадал.
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