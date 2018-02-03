Ксения Собчак планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

Телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся в президенты России, заявила о намерении участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Об этом сообщает ряд российских изданий.
Ксения Собчак рассказала об этом решении на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге. После президентских выборов она планирует начать формирование своего движения. К слову, телеведущая считает, что не победит в выборах, которые пройдут в марте этого года.
Напомним, что Ксения Собчак баллотируется на президентские выборы от партии "Гражданская инициатива".-0-
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