Ксения Собчак планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

Телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся в президенты России, заявила о намерении участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Об этом сообщает ряд российских изданий.

Ксения Собчак рассказала об этом решении на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге. После президентских выборов она планирует начать формирование своего движения. К слову, телеведущая считает, что не победит в выборах, которые пройдут в марте этого года.

Напомним, что Ксения Собчак баллотируется на президентские выборы от партии "Гражданская инициатива".-0-