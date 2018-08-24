Курящих в Литве ждут жесткие ограничения

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Литвы планируют ужесточить законы, контролирующие продажу и употребление сигарет, ввести единую для всех видов упаковку и сократить количество мест, где их можно употреблять. Об этом сообщает сеть новостных интернет-изданий Delfi.
Поправки к "Закону о контроле табака" разработаны Министерством здравоохранения Литвы совместно с другими ведомствами.
В них рекомендовано с ноября 2020 года ввести единую упаковку для табачных изделий. На пачках сигарет и на упаковках можно указывать только названия - предприятия, товарной марки и товара, сделанные стандартным шрифтом и цветом.
Элементы или признаки, воспроизводящие логотип, решено запретить.
Предлагается запретить выставлять на витринах в местах розничной торговли, за исключением специализированных магазинов и отделов, табачные изделия, трубки, мундштуки, машинки для скручивания сигарет. На ценниках магазины могут указывать только их названия и цены.
Собираются ввести запрет на сообщения о снижении цен на табачные изделия и товары для курения.
В планах - расширение зон, в которых запрещено курение. Курить нельзя будет в летних кафе, на общих балконах, террасах и в галереях многоквартирных домов, на закрытых остановках общественного транспорта, на пляжах и детских площадках.
В Литве уже действуют запреты на курение во всех образовательных и социальных учреждениях, на закрытых местах работы, в общих жилых помещениях и других помещениях общего пользования, в ресторанах, кафе, барах, клубах, на дискотеках, в интернет-кафе, игорных домах, в других местах проведения досуга, за исключением специальных клубов для курильщиков.
Также запрещено курить в салонах автомобилей, если в них находятся лица моложе 18 лет или беременные.
Единая упаковка для сигарет узаконена в Ирландии, Франции, Норвегии, Венгрии, Словении, Великобритании, в Австралии и Новой Зеландии.-0-
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