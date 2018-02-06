6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курс биткоина упал ниже $7 тыс., сообщают информагентства.

По состоянию на 22.40 5 февраля, курс биткоина составил $6,908 тыс., что на 16,7% ниже цены в аналогичное время днем ранее.

Падение произошло на фоне новостей о том, что крупнейшие мировые банки запретили приобретать криптовалюту с помощью кредитных карт.

За январь стоимость криптовалюты рухнула почти на 50%.-0-