6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курс биткоина упал ниже $7 тыс., сообщают информагентства.
По состоянию на 22.40 5 февраля, курс биткоина составил $6,908 тыс., что на 16,7% ниже цены в аналогичное время днем ранее.
Падение произошло на фоне новостей о том, что крупнейшие мировые банки запретили приобретать криптовалюту с помощью кредитных карт.
За январь стоимость криптовалюты рухнула почти на 50%.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4665 BYN
|2.462 BYN
|2.467 BYN
|USD
|1.9808 BYN
|1.986 BYN
|1.989 BYN
|RUB
|3.5005 BYN
|3.472 BYN
|3.485 BYN