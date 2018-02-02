Кыргызстан планирует использовать криптовалюту в госзакупках

2 февраля, Алматы /БЕЛТА - Кабар/. Кыргызстан будет использовать криптовалюту в системе государственных закупок. Об этом заявил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации" в Алматы.

По словам премьер-министра, это снизит уровень коррупции в системе государственных закупок.

Сапар Исаков также отметил, что цифровизация дает возможность получить эффект в экономике, искоренит коррупцию, приведет к порядку. "Мы занимаемся фискализацией налоговой службы. В этом используем опыт России. Мы также занимаемся строительством "Умных городов". Недавно заключили контракт с инвестором для реализации "Умного города" в Бишкеке и Оше. Это позволит снизить ДТП и преступность", - отметил премьер.

"Нашей цифровизации нет и года, но мы сделали большой рывок. Создан соответствующий государственный портал для оказания услуг. Мы думаем, что в течение года там появится около 200 госуслуг. Рывок был, я недаром так говорю. Мы ввели биометрические данные людей. Львиная доля населения, около 80%, сдали биометрику. У каждого человека на портале будет свой личный кабинет. И здесь стоит вопрос о кибербезопасности. Нам надо задуматься об этом. Мы у себя в стране выработали соответствующее законодательство", - сказал он.

"В следующем году мы уже хотим стать цифровым правительством", - резюмировал премьер-министр Кыргызстана.-0-