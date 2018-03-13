Кыргызстан ратифицировал соглашение СНГ в области информационной безопасности

13 марта, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности, подписанного 20 ноября 2013 года в городе Санкт-Петербург". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.
Соглашение предусматривает проведение совместных скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности в государствах СНГ.
В соответствии с данным соглашением стороны организуют взаимодействие и сотрудничество по сближению законодательства государств - участников СНГ, регламентирующего отношения в сфере обеспечения информационной безопасности, проведение анализа и оценки угроз информационной безопасности и информационных систем.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4132 BYN
|2.415 BYN
|2.417 BYN
|USD
|1.9585 BYN
|1.956 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.441 BYN
|3.435 BYN
|3.45 BYN