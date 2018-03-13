Кыргызстан ратифицировал соглашение СНГ в области информационной безопасности

13 марта, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности, подписанного 20 ноября 2013 года в городе Санкт-Петербург". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Соглашение предусматривает проведение совместных скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности в государствах СНГ.

В соответствии с данным соглашением стороны организуют взаимодействие и сотрудничество по сближению законодательства государств - участников СНГ, регламентирующего отношения в сфере обеспечения информационной безопасности, проведение анализа и оценки угроз информационной безопасности и информационных систем.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.-0-