Кыргызстан ратифицировал внесение изменений в Соглашение о сохранности секретной информации в ОДКБ

26 марта, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности от 18 июня 2004 года, подписанного 19 декабря 2012 года в городе Москве". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Закон принят Жогорку Кенешем (парламентом) Кыргызстана 15 февраля 2018 года.

Протокол направлен на уточнение некоторых позиций соглашения и юридической техники, а также на закрепление за ОДКБ и ее постоянно действующими рабочими органами прав, обязанностей и ответственности в сфере защиты секретной информации.

Необходимость ратификации данного протокола объясняется взаимным стремлением государств - членов ОДКБ к развитию взаимовыгодного сотрудничества в области обеспечения сохранности секретной информации.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.-0-