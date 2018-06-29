Ла Грасьоса официально признан восьмым островом Канарского архипелага

Власти Испании официально признали остров Ла Грасьоса (площадь 29 кв. км, население около 720 человек) восьмым населенным островом Канарского архипелага. Об этом сообщает газета EL Pais.

Теперь власти острова могут сами принимать решения по локальным вопросам, сохраняя свои административные связи с соседним Лансароте. Лансароте находится в 1,5 км южнее Ла Грасьосу. Острова разделены проливом Эль-Рио.

Местным властям разрешено самостоятельно привлекать туристов, но они считают, что чрезмерный наплыв отдыхающих может привести к нехватке ресурсов и сильной нагрузке на инфраструктуру острова. Остров не имеет достаточной сети автомобильных дорог, у него статус охраняемой территории. Он входит в состав национального парка "Чинихо".

На острове всего два населенных пункта - рыбацкая деревня Педро Барба, названная в честь одного из правителей архипелага, и портовое селение Калета дель Сабо.

Источники доходов местной экономики - рыболовство и туризм.

"Ла Грасьоса - одно из немногих мест в Европе, где нет асфальтированных дорог, поэтому большинство людей здесь передвигаются на велосипедах. Этот остров, заслуженно получивший название "райского уголка", предназначен для особого типа путешественников, предпочитающих наслаждаться природой, тишиной и красотой", - считают испанские специалисты в области туризма.