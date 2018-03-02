Lacoste временно заменит крокодила на логотипе вымирающими видами животных

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский бренд одежды Lacoste выпустил лимитированную коллекцию своих фирменных поло с изображением десяти вымирающих видов животных. Такая информация размещена на официальном сайте компании.

Вымирающие виды животных заменят знаменитый логотип в виде крокодила, который бренд использует с момента основания - 1933 года.

Вместо зеленого крокодила на поло будут изображены такие же зеленые номаскус, лемур, бирманская кровельная черепаха, восточный черный хохлатый гиббон, калифорнийский кондор, саола, суматранский тигр, совиный попугай, калифорнийская морская свинья или яванский носорог.

Публикация от Lacoste (@lacoste) Фев 27, 2018 в 11:35 PST

Такую акцию французский бренд организовал совместно с некоммерческой организацией Международный союз охраны природы (IUCN). Все средства от продажи данных поло будут направлены в IUCN. Стоимость одного изделия составляет 150 евро.

Всего в продажу поступило ровно 1775 экземпляров. И это не случайно. Количество поло с изображением определенного вымирающего вида животных соответствует его популяции на данный момент. Например, калифорнийских морских свиней на планете осталось только 30 особей. Соответственно, продается 30 маек с ними в виде логотипа. -0-