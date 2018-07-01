Лауреат Нобелевской премии Арвид Карлссон умер в Швеции

В Швеции на 96-м году жизни скончался Арвид Карлссон, шведский фармаколог, лауреат Нобелевской премии по медицине. Об этом сообщает сайт Гетеборгского университета.
"Он внес большой вклад в науку и своей работой вдохновлял студентов и исследовательское сообщество как в Швеции, так и во всем мире", - прокомментировал ректор Гетеборгского университета смерть Карлссона.
Карлссон получил Нобелевскую премию в 2000 году за открытие функций нейромедиатора дофамина в головном мозге. Эти исследования помогли создать новые лекарственные средства для лечения неврологических и психических патологий.
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