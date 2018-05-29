Лауреат Нобелевской премии по химии Енс Скоу скончался в возрасте 99 лет

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датский ученый Енс Кристиан Скоу, который был удостоен Нобелевской премии по химии за 1997 год, умер в возрасте 99 лет, не дожив пять месяцев до своего 100-летия. Об этом сообщает ТАСС.
Новость о смерти ученого распространил сегодня сайт Орхусского университета, почетным профессором которого был Енс Кристиан Скоу.
Ученый родился 8 октября 1918 года в Лемвиге на западе Дании. Получил Нобелевскую премию за открытие натрий-калиевой аденозинтрифосфатазы в 50-х годах прошлого века. Этот фермент встречается в клетках всех животных и отвечает за перенос ионов натрия и калия через клеточную мембрану. Премию Скоу разделил с американским исследователем Полом Бойером и британцем Джоном Уокером. Они были награждены за описание роли ферментов в механизме синтеза аденозинтрифосфата - главного переносчика энергии в клетках живых существ.-0-
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