Лава гавайского вулкана Килауэа достигла Тихого океана

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потоки лавы вулкана Килауэа на Гавайях достигли побережья Тихого океана. В результате попадания раскаленной магмы в морскую воду в воздухе образовалось токсичное облако, сообщают информагентства со ссылкой на Associated Press.

По последним данным, потоки лавы преодолели расстояние в 24 км до побережья восточной части острова. При этом Геологическая служба США предупредила, что потоки лавы могут изменить свое направление, если поменяет направление ветер.

Ранее сообщалось, что вулкан Килауэа уже уничтожил десятки жилых домов. Власти эвакуировали 10 тыс. местных жителей. На Гавайях объявлен самый высокий уровень опасности.

Извержение вулкана началось 3 мая, чему предшествовало землетрясение магнитудой 6,9. Вулкан Килауэа располагается в восточной части острова Гавайи и считается одним из самых активных действующих вулканов на Земле.-0-