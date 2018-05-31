Лавров провел встречу с Ким Чен Ыном и пригласил его посетить Россию

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном пригласил его посетить Россию, сообщает ТАСС.

"Приезжайте в Россию, будем вам очень рады", - сказал Сергей Лавров.

Как сообщил источник в делегации, Сергей Лавров стал первым россиянином, который лично встретился с нынешним лидером КНДР. Встреча прошла в резиденции для почетных гостей "Пэкхвавон".

Видеозапись встречи размещена на канале МИД России в YouTube. Кроме того, в Twitter российского ведомства опубликованы фотографии со встречи.

В Пхеньяне Сергея Лаврова принял Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын pic.twitter.com/2eOY4TB3u8 — МИД России (@MID_RF) 31 мая 2018 г.

Глава российского МИД передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну пожелания успехов в урегулировании вопросов Корейского полуострова от президента России Владимира Путина.

Сергей Лавров сегодня посетил Пхеньян с официальным визитом. Состоялись также его переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Стороны обсудили вопросы урегулирования на Корейском полуострове.-0-