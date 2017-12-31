Лазерное шоу на Бурдж-Халифе побило мировой рекорд - видео

Новогоднее лазерное шоу, прошедшее в эмирате Дубай, стало мировым рекордсменом. Фактически весь центр города, включая самое высокое здание мира - Бурдж-Халифу, стал полотном, на которое проецировали представление.

Спектакль Light Up 2018 подчеркнул достижения ОАЭ и отдал дань уважения отцу-основателю нации, покойному шейху Зайеду бин Султану Аль Нахайяну – тем самым приветствуя следующий 2018 год, который в ОАЭ будет отмечен как "Год Зайеда".

Над созданием шоу трудились сотни специалистов со всего мира.