Лазерное шоу на Бурдж-Халифе побило мировой рекорд - видео

Новогоднее лазерное шоу, прошедшее в эмирате Дубай, стало мировым рекордсменом. Фактически весь центр города, включая самое высокое здание мира - Бурдж-Халифу, стал полотном, на которое проецировали представление.
Спектакль Light Up 2018 подчеркнул достижения ОАЭ и отдал дань уважения отцу-основателю нации, покойному шейху Зайеду бин Султану Аль Нахайяну – тем самым приветствуя следующий 2018 год, который в ОАЭ будет отмечен как "Год Зайеда".
Над созданием шоу трудились сотни специалистов со всего мира.
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