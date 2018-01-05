Ледово-снежная сказка в Харбине

5 января, Харбин /БЕЛТА - Синьхуа/. 19-й фестиваль "Мир льда и снега" проходит в Харбине, административном центре провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай).
С наступлением сумерек парк, где проходит фестиваль, озаряется разноцветной иллюминацией и становится похож на сказочную ледово-снежную страну.
В Харбине также прошел 7-й международный конкурс блочных ледовых скульптур.-0-
Фото Синьхуа-БЕЛТА
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3963 BYN
|2.395 BYN
|2.402 BYN
|USD
|1.9869 BYN
|1.988 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.4864 BYN
|3.46 BYN
|3.48 BYN