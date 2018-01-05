Ледово-снежная сказка в Харбине

5 января, Харбин /БЕЛТА - Синьхуа/. 19-й фестиваль "Мир льда и снега" проходит в Харбине, административном центре провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай).

С наступлением сумерек парк, где проходит фестиваль, озаряется разноцветной иллюминацией и становится похож на сказочную ледово-снежную страну.

В Харбине также прошел 7-й международный конкурс блочных ледовых скульптур.-0-

Фото Синьхуа-БЕЛТА