Легендарный актер Джим "Наковальня" умер в США

Легенда мира силового шоу-бизнеса Джим "Наковальня" Нейдхар скончался на 64-м году жизни 13 августа в своем доме во Флориде, сообщает The Hollywood Life.

Джим Нейдхар - американский профессиональный рестлер, пик популярности которого пришелся на 80-е - 90-е годы прошлого века, когда он был членом федерации World Wrestling Federation и был известен как "Наковальня".

Нейдхар реализовал известен публике и как актер. Он снялся в картинах "Громе в раю" и одноименном сериале, а также в фильме ужасов "Пляжная вечеринка зомби".