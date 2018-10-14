Легкомоторный самолет при посадке влетел в толпу в Германии

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкомоторный самолет Cessna F172N 14 октября въехал в группу людей во время посадки на аэродроме недалеко от Герсфельда в Германии. Об этом сообщает издание Hessenschau.

По предварительным данным, погибли двое взрослых и один ребенок. Причины инцидента, а также степень тяжести ранений пострадавших выясняют экстренные службы и специалисты авиации.-0-