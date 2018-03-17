Легкомоторный самолет разбился на Филиппинах, погибли семь человек

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкомоторный самолет разбился на Филиппинах, сообщают информагентства.
В результате крушения воздушного судна погибли семь человек: шестеро из находившихся на борту и один местный житель. Самолет Piper PA-23 Apache был в эксплуатации авиакомпании Lite Air Express.
Самолет рухнул вскоре после взлета из небольшого аэропорта в городе Пларидел, он направлялся в Лаоаг. Инцидент произошел в одном из жилых кварталов города.-0-
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