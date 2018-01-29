Легкомоторный самолет совершил посадку на автомагистраль в США

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкомоторный самолет осуществил 28 января экстренную посадку на автомагистраль в американском городе Коста-Меса (штат Калифорния). Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что никто из находившихся на борту самолета не пострадал.
*Update* experienced Pilot performs emergency landing safely on NB 55 at Del Mar. pic.twitter.com/jDYM3nneoc— Costa Mesa FD (@CMFD_PIO) January 29, 2018
Самолет следовал в аэропорт им. Джона Уэйна в округе Ориндж, когда пилот сообщил о проблемах с двигателем и был вынужден совершить экстренную посадку. Расследованием инцидента занимается Федеральное управление гражданской авиации США.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.454 BYN
|2.46 BYN
|USD
|1.9808 BYN
|1.977 BYN
|1.981 BYN
|RUB
|3.5207 BYN
|3.505 BYN
|3.52 BYN