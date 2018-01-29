Легкомоторный самолет совершил посадку на автомагистраль в США

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкомоторный самолет осуществил 28 января экстренную посадку на автомагистраль в американском городе Коста-Меса (штат Калифорния). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что никто из находившихся на борту самолета не пострадал.

*Update* experienced Pilot performs emergency landing safely on NB 55 at Del Mar. pic.twitter.com/jDYM3nneoc — Costa Mesa FD (@CMFD_PIO) January 29, 2018

Самолет следовал в аэропорт им. Джона Уэйна в округе Ориндж, когда пилот сообщил о проблемах с двигателем и был вынужден совершить экстренную посадку. Расследованием инцидента занимается Федеральное управление гражданской авиации США.-0-