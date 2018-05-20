Легкомоторный самолет упал в Ленинградской области. Погиб человек

Легкомоторный самолет потерпел крушение в 300 метрах от взлетной полосы аэродрома Куммолово в Ленинградской области. Один человек погиб в результате жесткой посадки самолета Су-29 в Ломоносовском районе около деревни Ломаха. Обстоятельства происшествия выясняются. Причиной инцидента, вероятнее всего, стало то, что на взлете у самолета открылся фонарь.
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