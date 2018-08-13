Лесной пожар бушует на греческом острове Эвбея, эвакуированы более 500 человек

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На греческом острове Эвбея бушует лесной пожар, эвакуированы более 500 человек, сообщают информагентства.

В тушении огня принимают участие более 400 пожарных и военных, используется около 60 единиц техники. Локализовать пожар пока не удается. Ситуацию усугубляет сильный ветер и жара.

В результате крупного лесного пожара в Восточной Аттике (Греция), который возник 23 июля, погибли 94 человека, около 200 получили ранения.-0-