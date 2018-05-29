29 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Лесной пожар в Херсонской области охватил 130 га. Об этом сообщает главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Херсонской области.

Возгорание лесной подстилки произошло 27 мая на территории Раденского лесничества. Верховой пожар не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет.

К ликвидации пожара привлечены около 180 человек и 62 единицы техники. Авиация сбросила 105 т воды.-0-