29 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Лесной пожар в Херсонской области охватил 130 га. Об этом сообщает главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Херсонской области.
Возгорание лесной подстилки произошло 27 мая на территории Раденского лесничества. Верховой пожар не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет.
К ликвидации пожара привлечены около 180 человек и 62 единицы техники. Авиация сбросила 105 т воды.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3466 BYN
|2.332 BYN
|2.341 BYN
|USD
|2.0077 BYN
|2.009 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.2213 BYN
|3.211 BYN
|3.23 BYN